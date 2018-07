OMICIDIO-SUICIDIO DI TRISSINO: una rapina la causa del duplice fatto di sangue

Una rapina all’origine del delitto suicidio di Trissino: sarebbe stato infatti un colpo nell’oreficeria della famiglia Faggion a Castelgomberto nel 2005 ad aver provocato la reazione mortale di Giancarlo Rigon il sessantenne killer: l’uomo infatti al tempo era piccolo artigiano orafo e aveva lasciato materiale nella oreficeria che poi era finito nel bottino dei delinquenti. L’assicurazione era Intervenuta per riconoscere parte della perdita ma al Rigon non era arrivato nulla. Da qui la rabbia dell’uomo sfociata poi nel clamoroso gesto di freddare uno dei Faggion, il 39 enne Enrico che si sarebbe dovuto sposare l’8 di agosto. Una tragedia per la piccola comunità di Trissino.

Il sindaco potrebbe ora dichiarare il lutto cittadino per una vicenda che ha fatto il giro in tutti i quotidiani d’Italia.