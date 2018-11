Nuova rotatoria sulla strada Maranese

Avrà lo scopo di ridisegnare nel segno della sicurezza, la viabilità di accesso a Giavenale ed essere un dissuasore di velocità lungo la Strada Maranese: la rotatoria che sarà realizzata alle porte di Schio è un progetto che comincia a vedere la luce. E’ stato infatti sottoscritto nei giorni scorsi l’accordo tra il Comune di Schio e l’Amministrazione Provinciale di Vicenza per la realizzazione dell’opera per la quale entrambi gli enti concorrono con 275.000,00 euro.

La rotatoria interromperà l’incrocio a raso tra la Maranese e Via Proe, garantendo con il raggio ampliato del percorso, una migliore percorrenza e sicurezza della strada. I piccoli espropri che sono stati necessari per ottimizzare la soluzione tecnica scelta, non hanno creato contenziosi e gli accordi con i privati sono stati raggiunti in tempi brevi.

Il Sindaco Valter Orsi e il consigliere delegato Renzo Marangon della Provincia hanno espresso la loro soddisfazione, non solo per questo progetto ma per la grande collaborazione che in generale si è instaurata tra Comuni e Provincia, per una serie di importanti investimenti che tengono conto delle istanze che arrivano per voce dei sindaci vicentini. Negli ultimi 4 anni sono state infatti accolte 80 richieste per un totale di 12 milioni di investimenti.

La gara per l’affidamento del progetto della rotatoria sarà indetta entro il 2018 e il cantiere inizierà nel 2019.