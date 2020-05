Non rispetta gli arresti domiciliari: denunciato

Nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, nel corso dei serrati controlli del personale della Polizia di Stato, in servizio alla Questura di Vicenza, nei confronti dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, uno di questi, con numerosi precedenti per reati relativi agli stupefacenti, è stato trovato in compagnia di un’altra persona non autorizzata.

Constatata la violazione degli arresti domiciliari, il pregiudicato non ha saputo fornire plausibili spiegazioni.

Da un controllo più approfondito, si è scoperto, inoltre, che lo stesso era in possesso di una modica quantità di stupefacenti che veniva, pertanto, sequestrata. L’uomo è stato denunciato.