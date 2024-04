Lite all’interno di una farmacia: denunciati i responsabili

Verso le 16.30 di ieri, un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato – Questura è intervenuto a Vicenza, all’interno di una farmacia di Via Vaccari, ove era stata segnalata la presenza di due persone che litigavano lanciandosi addosso vari prodotti prelevati dagli scaffali. Uno dei due brandiva in mano un corpo contundente, tipo bastone.

Giunti sul posto, i Poliziotti trovano i due nelle vicinanze della farmacia, da cui erano da poco usciti. Uno dei due incolpava l’altro di avergli rubato il portafogli e per tale motivo lo aveva inseguito all’interno della farmacia, dove il presento autore del furto – a suo dire per difendersi – aveva lanciato verso il proprio inseguitore vari prodotti posti in vendita sugli scaffali interni. L’autore del lancio di oggetti, dopo le richieste insistenti dei Poliziotti ammetteva di essersi in precedenza impossessato del portafogli e di averlo nascosto lì vicino, dietro un bidone della spazzatura, dove, effettivamente, veniva rinvenuto dagli Agenti.

Venivano acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza della farmacia.

L?uomo in possesso del bastone (N. R. cittadino italiano di 24 anni) se ne era disfatto prima dell’arrivo degli Agenti. Questi, comunque, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di oggetti atti ad offendere. Anche l’autore del furto (E.L. R. 26enne originario del Marocco, in regola con il soggiorno) veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.