Non osserva l’obbligo di dimora: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, con una Squadra Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre, martedì nel corso di un predisposto servizio di controllo nel territorio noventano, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, A.M, 27enne, residente a Spinea attualmente domiciliato a Vicenza. L’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza senza obbligo/divieto di soggiorno e con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 21.00 alle 07.30, controllato alle 07:40 circa in via Collegio Armeno ha giustificato la sua presenza a Noventa Vicentina per ragioni di lavoro. Dagli ulteriori accertamenti svolti si è appurato che la persona si era allontanato dall’abitazione prima delle ore 07.30, senza comunicarlo alla Stazione Carabinieri di Vicenza. Spetterà all’Autorità Giudiziaria berica informata dell’accaduto valutare i conseguenti provvedimenti da adottare.