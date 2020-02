Nasce il Circolo di Fratelli d’Italia “Alta Valchiampo”: portavoce il sindaco Tasso

“La costituzione del circolo territoriale denominato “Alta Valchiampo” che ricomprende i comuni di Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino e Crespadoro, rappresenta un altro importante passo nel percorso di radicamento e di crescita di Fratelli d’Italia sul territorio vicentino” queste le parole di Vincenzo Forte, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Provincia di Vicenza, con le quali annuncia la nascita dell’ennesimo Circolo territoriale del movimento guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni.

“Il nostro partito sta dimostrando di avere la capacità di essere inclusivo ed attrattivo – continua Forte – molti amministratori locali vedono in Fratelli d’Italia un punto di riferimento, grazie anche alla concretezza della nostra azione politica a tutti i livelli istituzionali, che pone sempre grande attenzione alle istanze che provengono dal territorio”.

A guidare il neo costituito circolo di Fratelli d’Italia sarà il Sindaco di San Pietro Mussolino (VI) Gabriele Tasso che dichiara “Sono sempre più convinto della bontà della scelta fatta diversi mesi fa di aderire al progetto politico di Fratelli d’Italia. Oggi, in accordo con il Coordinatore provinciale Vincenzo Forte, ho deciso di impegnarmi per dare il mio contributo per la crescita e il radicamento di Fratelli d’Italia anche oltre i confini del Comune che amministro da Sindaco, rivolgendo la mia attenzione e la mia azione anche ai comuni limitrofi.”

“Questo attestato di stima e fiducia da parte della dirigenza provinciale di Fratelli d’Italia mi rende orgoglioso – spiega Gabriele Tasso – per questo motivo, assieme alla comunità umana e politica che ha deciso di seguirmi in questo percorso, ci attiveremo sin da subito per garantire la presenza costante di Fratelli d’Italia sul nostro territorio”.