MUSSOLENTE – Al via la sperimentazione dello Sportello Polifunzionale al cittadino

Innovare, semplificare e potenziare le modalità di erogazione dei servizi a domanda del cittadino: è questo l’obiettivo principale a cui punta il nuovo “Sportello polivalente evoluto di terza generazione” che sarà avviato presso il Municipio di Mussolente a partire dal prossimo 29 giugno.

Allo sportello polivalente verranno trasferite le competenze di vari uffici interni all’Ente in modo da configurarsi come punto di accesso unicoall’Amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare pratiche di suo interesse e necessità. Nello sportello polivalente quindi confluirà la maggior parte dei servizi a contatto con il pubblico dell’Ente.

Il nuovo sistema di accoglienza prevede un unico punto di accesso per il cittadino basato su un sistema di prima accoglienza per il disbrigo delle pratiche veloci, che richiedono tempi medi fino a circa 3-5 minuti, detto anche infodesk e di punti di erogazione che trattano in maniera polivalente le pratiche standardizzate, con tempi di lavorazione contenuti in circa 20 – 30 minuti.

Spiega il sindaco, Cristiano Montagner: “L’avvio di questo nuovo sportello si inserisce in un percorso più ampio avviato dal Comune di Mussolente da un paio d’anni orientato a ridisegnare l’accoglienza dei cittadini e delle imprese che si rivolgono all’Ente. L’obiettivo generale è quello di assicurare una maggiore accessibilità ai servizi, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e il momento in cui il cittadino si rivolge al Comune, tramite gli sportelli aperti al pubblico, è ritenuto quello più importante e qualificante.

Dopo una prima fase di mappatura dei processi interni e dei carichi di lavoro di tutti gli uffici, si è proceduto ad un ridisegno complessivo delle modalità di erogazione del servizio e la struttura più idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo è stata individuata nello “Sportello polivalente evoluto di terza generazione”, un luogo in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza, attualmente, di uffici diversi”, commenta il sindaco, Cristiano Montagner.

Spiega l’assessore Gianni De Marchi: “La volontà è di realizzare un servizio innovativo per la cittadinanza che si basa sullo stravolgimento del vecchio concetto di “sportello”: il nuovo sportello non è più considerato solamente un punto di accesso informativo per il cittadino o per il rilascio di certificazioni, ma deve poter dare all’utente un vero ascolto ed essere facilitatore per la soluzione dei problemi.

Il progetto, che sperimentalmente sarà aperto dal 29 giugno per essere consolidato definitivamente in settembre, prevede anche un aumento del numero di ore di apertura al pubblico, passando dalle attuali 22 alle 27 ore distribuite su sei giorni alla settimana”.

Questo l’orario dello sportello: lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, dal martedì al venerdì dalla 9.00 alle 13.00 e sabato dalle 8.30 alle 12.00.

Lo sportello polifunzionale sarà il solo punto di accesso dei cittadini per tutte le pratiche di tutti i servizi, ad eccezione dei tributi e del segretariato sociale il cui accesso, per questa prima fase, sarà diretto. L’accesso agli altri uffici (ufficio tecnico, ragioneria, servizi amministrativi ecc.) da parte dei cittadini o dei professionisti avverrà tramite appuntamento fissato direttamente all’infodesk oppure via telefono secondo gli usuali canali o, in una seconda fase, tramite internet. La seconda fase del progetto prevede, infatti, l’informatizzazione di alcuni procedimenti amministrativi standard che saranno quindi fruibili direttamente anche dal sito internet del Comune.

Conclude l’assessore Gianni De Marchi: “Durante la prima fase di sperimentazione, che si concluderà il prossimo settembre, i cittadini saranno parte attiva di questo cambiamento a cui chiediamo non solo pazienza per eventuali disfunzioni nei primi giorni di sperimentazione ma anche suggerimenti e osservazioni per migliorare il servizio erogato”.