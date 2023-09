Litiga con la fidanzata, arrivano i carabinieri e trovano droga: arrestato 23enne vicentino

Intervento dei carabinieri di Romano d’Ezzelino in un’abitazione nella mattinata del 7 settembre.

E’ stato arrestato un 23enne di Mussolente (Vicenza), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari erano intervenuti presso l’abitazione del giovane, in seguito ad un litigio con la sua fidanzata, su segnalazione di un vicino di casa.

In occasione dell’ingresso in casa, i Carabinieri, dopo aver riportato alla calma la coppia, hanno notato da subito un bilancino di precisione, riposto sulla scrivania del soggiorno. A questo punto, su richiesta degli operanti circa il possesso o meno di stupefacenti, il giovane ha consegnato spontaneamente un primo involucro di cellophane riportante il logo “Ferrari” con all’interno sostanza solida di colore marrone, verosimilmente di tipo hashish, del peso di circa 70 grammi, un grinder metallico con residui di verosimile sostanza stupefacente, materiale vario in cellophane per il confezionamento ed un secondo involucro di cellophane con altra sostanza solida del peso di circa 5 grammi. In più, nel corso dell’operazione, veniva rinvenuto un terzo involucro contenente altri 4,9 grammi della medesima sostanza, detenuta nella tasca dei suoi pantaloncini. La successiva sottoposizione ad analisi mediante esame speditivo c.d. “narcotest” di tutto il materiale rinvenuto, confermava la positività alla sostanza stupefacente del tipo hashish.

Al termine delle formalità di rito e su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Vicenza, il giovane è stato temporaneamente collocato in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi nella mattinata odierna, all’esito della quale, il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, condannando il 23enne alla pena della reclusione di sei mesi (con la sospensione condizionale), oltre al pagamento di una multa di 1.000,00 €, con contestuale remissione in libertà.