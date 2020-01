Museo Naturalistico Archeologico, ecco la mostra sugli insetti “15 baj”

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Al Museo Naturalistico Archeologico, in contra’ Santa Corona 4, da venerdì 17 gennaio fino a domenica 1 marzo, sarà possibile visitare, compresa nel prezzo del biglietto di ingresso, la mostra “15baj”, dove sarà esposta una selezione di opere in ceramica realizzate da alcuni ospiti del Centro Diurno proGet, gruppo educativo territoriale per adulti con disabilità.

L’iniziativa – che prende il via dalla collaborazione, fin dal 2017, tra il Museo Naturalistico Archeologico e il Centro Diurno proGet, servizio appartenente all’Azienda ULSS n. 8 – ha visto la riproposizione artistica di quanto osservato al Museo, sotto la guida dell’ex conservatore Antonio Dal Lago, da parte degli ospiti del gruppo proGet.

Alcuni insetti, variamente colorati e interpretati, sono passati, così, dalla carta a decorare piatti di ceramica cotti in forno.

L’inaugurazione della mostra è prevista per domani, venerdì 17 gennaio, alle 11, nella sede del Museo Naturalistico Archeologico, in contra’ Santa Corona 4.