MONTECCHIO M. – Le buone pratiche del Comune studiate da tutta Europa

Montecchio Maggiore ancora una volta protagonista delle politiche europee per il risparmio energetico. Nei giorni scorsi, per volontà del Comune castellano, la Sala Civica Corte delle Filande ha ospitato il secondo training internazionale del Progetto Europeo Compete4SEACAP.

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea tramite il programma Horizon 2020, mira allo sviluppo e all’attuazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia (ISO 50001) finalizzati al miglioramento continuo della prestazione energetica dei 32 Enti Locali partecipanti, provenienti da 8 Paesi membri. Al contempo i Comuni coinvolti saranno chiamati ad affrontare le nuove sfide comunitarie in tema di adattamento ai cambiamenti climatici tramite lo sviluppo dei Piani d’Azione per il Clima e l’Energia a livello urbano, iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel quadro del Patto dei Sindaci. Al training internazionale svoltosi a Montecchio Maggiore erano presenti, oltre ai partner del consorzio di progetto, rappresentanti di 32 Enti Locali provenienti da Italia, Lettonia, Spagna, Germania, Francia, Ungheria, Croazia e Cipro.

In qualità di Comune esperto in tema di Sistemi di Gestione dell’Energia e sviluppo dei Piani d’Azione, Montecchio Maggiore ha guidato la sessione di training internazionale organizzata da SOGESCA, società di ingegneria di Rubano (PD), partner del Progetto Compete4SECAP ed esperta in Sistemi di Gestione dell’Energia e Piani d’Azione. L’esperienza di successo del Comune di Montecchio ha guidato la sessione di training per i 32 Comuni coinvolti in Compete4SEACAP su come sviluppare, implementare, certificare e monitorare efficacemente la gestione energetica di un Ente Locale in un’ottica di miglioramento continuo della prestazione energetica dell’Ente stesso e del territorio. L’Energy Manager del Comune di Montecchio Maggiore, Ing. Sabino Petrillo, ha in particolare illustrato ai Comuni partecipanti l’esperienza maturata dall’ente castellano con la partecipazione al Progetto Europeo 50000&1 SEAPs, co-finanziato dalla Commissione Europea tramite il programma Intelligent Energy Europe e coordinato da SOGESCA. Montecchio Maggiore è stato infatti il primo Comune fra i 40 Enti Locali partecipanti al Progetto 50000&1 SEAPs a ottenere la certificazione ISO 50001 comprovante la propria gestione efficiente dell’Ente Locale dal punto di vista energetico e ad approvare il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). “Siamo orgogliosi di fare parte dell’élite europea del risparmio energetico – afferma il sindaco Milena Cecchetto – e di aver ospitato questo importante incontro internazionale. Continueremo su questa strada per migliorare sempre di più le nostre prestazioni energetiche”. “Un plauso agli uffici comunali che si sono profondamente impegnati nei progetti di gestione dell’energia utilizzata dal nostro ente – sottolinea l’assessore all’ambiente Gianfranco Trapula -. Abbiamo intrapreso un cammino apprezzato dall’Europa e diventato modello per altri Comuni che vogliono ridurre il loro impatto ambientale”.

I risultati della Città di Montecchio Maggiore in campo energetico.

Il Comune ha attivato lo Sportello Energia, che ha funzione di supporto ad altri uffici/servizi e all’Ufficio Progetti nell’ottica di un diretto ed evidente interesse dell’Amministrazione verso i suoi cittadini. Grazie alla continua attività di efficientamento energetico, nel 2016 rispetto al 2015 i consumi diretti di gas metano sono diminuiti in media del 10-15% mentre quelli di energia elettrica del 5-8%. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, per il cui efficientamento energetico il Comune ha ricevuto finanziamenti regionali per circa 340.000 euro, il dato dei consumi specifici per punto luce è molto confortante e registra un progressivo calo: 390 kWh/punto luce nel 2008, 351 nel 2015 e 330 nel 2016. Analizzando i dati di consumo delle 144 utenze presenti nel territorio comunale (tra illuminazione pubblica e impianti semaforici) il consumo complessivo nel 2017 è calato del 24,6% rispetto al 2007, quando le utenze erano 138. Nel 2017 il consumo annuo per abitante per illuminazione pubblica è stato di circa 71 kWh e rispetto ai consumi registrati nel 2007, dal 2008 al 2017 sono stati risparmiati ben circa 3.268 MWh circa di energia elettrica.

Le altre esperienze internazionali.

Il Comune di Montecchio Maggiore non è nuovo ad esperienze formative rivolte ad altri Enti Locali in tema di gestione efficiente delle risorse energetiche del Comune. Già nel novembre 2015 a Lyon (Francia), Sabino Petrillo in qualità di Energy Manager della Città di Montecchio Maggiore aveva infatti tenuto una sessione formativa per i Comuni partecipanti al progetto 50000&1 SEAPs. L’esperienza innovativa intrapresa dal Comune con la partecipazione al progetto ha catturato perfino l’interesse degli Stati Uniti d’America. Nel settembre 2016 il Comune ha ricevuto la visita ufficiale di Graziella Siciliano, membro del Clean Energy Ministerial, ente promotore dell’iniziativa Global Energy Management Awards. Grazie alla partecipazione ai Global Management Awards, il Comune ha avuto pertanto l’opportunità di presentare il proprio caso studio di implementazione del Sistema di Gestione dell’Energia in competizione con organizzazioni provenienti da tutto il mondo, ottenendo il miglior risultato fra gli Enti Pubblici partecipanti insieme al Comune lettone di Daugavpils.