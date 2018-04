MONTEBELLO – Inaugurato il nuovo punto prelievi

Il servizio, riservato in questa fase ai pazienti più fragili, sarà ospitato presso la sede

È attivo da questa settimana il nuovo Punto Prelievi dell’ULSS 8 Berica nel comune di Montebello Vicentino, del quale beneficeranno anche gli abitanti dei comuni limitrofi di Montorso, Gambellara e Zermeghedo. Il servizio è ospitato presso la sede del Distretto Socio-Sanitario in piazzale Cenzi, al civico numero 5, dove una volta la settimana – tutti i giovedì – dalle 8.00 alle 9.00 il personale infermieristico dell’Azienda effettuerà i prelievi. Il servizio in questa fase è riservato ai pazienti più anziani o comunque più fragili, che presentano l’esenzione dal ticket, e consente di effettuare fino a 30 prelievi la settimana, ma in futuro l’obiettivo è di ampliare le giornate di attività e renderlo accessibile a tutte le categorie di utenti.

Le modalità di accesso vedono una stretta collaborazione con le due farmacie del territorio: per gli utenti infatti è sufficiente recarsi – con il facsimile dell’impegnativa – alla farmacia Pagani, proprio in piazzale Cenzi, o alla farmacia Madonna della Salute del dr. Andrea Zuffellato in via Vaccari, dove prenoteranno la data e l’orario dell’esame. Contestualmente sempre in farmacia potranno ritirare anche le provette per i campioni di urine e feci, se necessarie. Sarà quindi il personale dell’ULSS 8 Berica a raccogliere settimanalmente, presso le farmacie, le impegnative degli utenti. La lista settimanale dei prelievi viene condivisa fra il personale addetto del Distretto ed i Farmacisti attraverso un’applicazione web.

Una volta effettuato l’esame, il referto potrà essere scaricato comodamente a casa, tramite Internet, oppure nuovamente nella farmacia di fiducia.

«In questo modo – sottolinea il dott. Giampaolo Stopazzolo, direttore del Distretto Ovest – gli utenti più fragili dei quattro Comuni dell’area (Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso e Zermeghedo) possono contare su un punto prelievi vicino a casa, al quale accedere senza attese, affidandosi per la prenotazione alle farmacie limitrofe. E anche per il ritiro dei referti, con lo scarico dei referti via web e in alternativa presso le farmacie, garantiamo un servizio molto comodo e senza attese».

Un bel progetto di collaborazione, come sottolinea anche il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi: «Mettendo in rete le risorse di personale della nostra azienda, del Comunque che ci ha supportato in questo progetto e naturalmente delle farmacie, abbiamo messo a disposizione degli abitanti di Montebello, Montorso, Gambellara e Zermeghedo un servizio prezioso, con un accesso molto facile e vicino a casa. È la dimostrazione, ancora una volta, che lavorando in rete si possono raggiungere grandi risultati, e senza necessariamente mettere in campo ingenti risorse economiche. Anzi, voglio sottolineare come questo nuovo progetto sia praticamente a costo zero per la nostra ULSS. Tutto questo rende questa iniziativa un modello che mi auguro possa essere replicato anche in altri contesti ove non vi sia già un Punto Prelievi vicino».

«Ringraziamo l’ULSS per averci supportati in questo progetto, che garantirà la prosecuzione del servizio prelievi – commenta il sindaco di Montebello Vicentino Dino Magnabosco -. Così facendo manteniamo a Montebello un presidio sanitario di primaria importanza e di altissimo livello».

«Il punto prelievi – afferma l’assessore alla sanità Roberta Sinico – rappresenta un riferimento soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Ringraziamo anche le farmacie per aver dato la loro disponibilità nell’attivazione di questo progetto».