Maria, un ano de Covid tuto sèrà!

Ma come viene vissuta la pandemia da Covid nell’intimità delle case venete?Ovviamente le reazioni sono soggettive, e dipendono molto dalla sensibilità individuale, dall’impressionabilità, e magari dalla tendenza all’ipocondria.Ho pensato di mettere un microfono virtuale nascosto a casa dela Siora Maria e del Sior Bepi, una coppia di una certa età, registrando i loro discorsi durante il pranzo di mezzogiorno.Bepi: ciò Maria, a sèmo a metà febràro. Te rendito conto che xe ormai un ano che ghe xe el virus?Maria: a me rendo conto sì! A me pare ieri che i ga sarà Vò! A noaltri vèci el ne ga ciavà un ano de vita sto maledeto virus, maledeto lù e i cinesi che magna i sorzi, come che ga dito Zaia. El ga dovudo scusarse dopo, ma secondo mi el gaveva razon!Bepi: Ma el bruto xe che no se vede ciàro. Co tuti sti sapientoni de dòtori, virologi i li ciàma, che dixe tuto e el contrario de tuto. Secondo mi no i sa un casso, i tira a indovinare. El xe tuto un vanti e indrio, sarèmo, verxèmo, questo si, questo no. Secondo mi ghe basta ndare in television. Chissà se i ciapa schei ogni volta che i intervista;Maria: mi credo de no! A ghe màncaria altro. I schei secondo mi i ghe li dà quando che i va a cheli famosi Comitati sientifici. Ma resta el fato che come da Bonolis o dala Maria De Filippi i se divide, i se salta ai oci; uno dixe na roba, staltro ghe ne dise naltra. Doparando paroloni che noaltri pori diavoli no gavevimo mai sentio, e che i pare fati aposta par metarne in confusion. Ti gheto capio ben cosa che vol dire lockdown?Bepi: quelo xe facile Maria; vol dir “tuto serà”;Maria: e smart working? Bepi: me ga vosudo un poco par capirlo, ma me pare che voia dire “laoare da casa”Maria: e te li ricordito i flash mob de l’ano passà, pena tacà l’infezion?Bepi: me li ricordo si, anche se mi i gavaria ciamà “fare casin sul poggiolo sberegando ndarà tuto ben”;Maria: si xe vero che i ga fato de tuto par rincoionirne la testa! E noaltri poari diavoli a sercare de capire parole come “pre-triage”, “dispnea”, “autocertificazione”, “distanziamento sociale”, par intedare dopo co fadiga che vole dire “Spèta che te dago un’ociada”, “a me manca el fià”, “dove pensito de ndare?”, “ stame ala larga per piazer”;Bepi: e gheto visto che pena che i mola un poco el frèn se crea subito i asembramenti?Maria: ma asembramento vol dire “masa xente muciada” vero? Go visto sì: qua ghe saria da dirghene quatro a tutti chei cojoni che no capise che stando tuti tacà, magari col naso e co la boca all’aria, se rìscia de malarse e de ndare in ospedae. E co te si in ospedae, co sto virus ghe vole poco par vegnere fora co le gambe davanti! Bepi: ciò Maria, a xe la mèza, taca la television che ghe xe Zaia che ne conta e novità;Maria. Desso la tàco. No voio perdarme chel bravo tòso de Luca. A verghene tanti come lù! El te spiega ben tuto! Te senti che el ghe tien ala salute de noaltri veneti. Co queli de Roma che no lo scolta anca quando c’hel propone robe giuste, tipo comprare oncora più vacini, xa che ghe n’è pochi, e no i basta par tuti;Bepi: Se capise comunque che anca Zaia, par quanto ch’el ghe meta impegno, nol pole serto fare miracoli. Saria xa tanto ch’el riusisse a farne fare el vaccino più presto de la prèsa. Parchè se el brodo se slonga le varianti xe fa strada, e le xe più cative a quel che i dise;Maria: speremo ben, cosa vuto che te diga. Anca parchè la saria bruta trovarse da novo a Nadale a magnare el paneton serà oncora in casa; Bepi: intanto xe saltà la staion della neve, e nostri nevodi no pole ndare a sciare;Maria: putroppo la xe nda cusì, ma seto cosa che te digo: piutosto che i se malasse meio che sto ano i salta. Tanto i monti no va via, e neve ghe ne sarà anca l’inverno che vien;Bepi: sarà da vedare se riusiremo a ndare in spiaia a Sottomarina l’istà che vien. Go sentio Crisanti dire che xe meio che se lo desmenteghemo;Bepi: cosà gheto preparà unco da bon da magnare?Maria: broletòn de verze. Chissà che el pevare copa el Covid!Bepi: tornando al virus, go visto che la Germania continua a tegnere sarà tutto: addirittura le frontiere. Maria: mi me sa che la Merkel sa dele robe che i nostri no ne vole dire. Te se che i tedeschi co te ghe disi na roba i se adegua senza discutare. Qua invece tutti ga da dire la sua, ognuno varda el so ortesèlo, anca se xe vero che ghe xe xente che ormai xe ala càna del gas;Bepi: ma desso xe rivà Draghi, Supermario, l’’omo che risolve tuto!Maria: Mah! Mi no me convinse. Come folo un omo solo a movarse in mezo a quei quatro faronbolani de politicanti che pensa solo al so partito e magari ale elezion? Par quanto bravo ch’el sia nol podarà miga fare tuto lù! Bisognaria che el fosse l’Arcangelo Gabriele.Bepi: go magnà volentieri le verze. Brava Maria. Desso me bevo el cafè, me fumo na cicca, e dopo ndemo in leto a riposare.Maria: te ghe razon. Cosa ghe xe de meio de al letto dopo magnà! E soto le cuerte se xe anca al sicuro. Che se ciàva el covid. Ghe pensaremo da novo co se alzemo.Lasciamo i nostri amici alla pennichella ristoratrice, e stacchiamo la spina.