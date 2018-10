MALTEMPO- Vicenza regge all’ondata del Bacchiglione, allarme cessato

L’ondata di piena del Bacchiglione non ha travolto Vicenza e si è fermata ai 5 metri previsti. Qualche allagamento si è registrato in alcuni punti della città ma nonostante la pioggia battente il sistema di protezione ha resistito. All’1.30 il livello del Bacchiglione a Ponte degli Angeli si è stabilizzato attorno alla quota di 3,78 metri con previsione di progressiva riduzione, pertanto il Coc, centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Francesco Rucco, ha dichiarato la cessata emergenza.

Fino alle 8 restano comunque operativi il comando della polizia locale allo 0444545311 e il numero verde 800 127 812 per la segnalazione di eventuali emergenze.