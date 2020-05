Lotta allo spaccio: controlli, denunce e segnalazioni a Thiene

Continua senza tregua, in ogni angolo del territorio, l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Thiene che sono stati impegnati, specialmente nei fine settimana, in un due operazioni in rapida successione, finalizzate a prevenire il consumo di droga specialmente tra i più giovani e tra gli automobilisti, con evidente rischio per la circolazione stradale.

Infatti, mentre i militari della radiomobile, la notte tra venerdì e sabato 16 maggio, hanno denunciato un uomo di origini albanesi K.A. 25enne che viaggiava assieme ad una coppia di giovani a bordo di una lussuosa Mercedes sulla quale erano nascosti ben 15 grammi di cocaina e marjuana, droghe già suddivise in dosi e pronte per lo spaccio al minuto; a tradirlo la guida spericolata del mezzo alla vista della gazzella, a quel punto i militari non hanno esitato a inseguirlo, bloccarlo e perquisirlo sia sulla persona, sul veicolo e presso la sua abitazione di Schio. Nei giorni scorsi invece, i militari della stazione di Thiene hanno eseguito altre due perquisizioni presso l’abitazione di D.N. 40enne e B.D. 36, coppia di Zugliano già nota alle forze dell’ordine per i loro trascorsi di droga, ai quali hanno sequestrato tre involucri contenenti distintamente oltre 2 grammi di cocaina, quasi tre grammi di eroina, 8 grammi di marjuana e materiale vario per il confezionamento., Tutta la droga sottoposta a sequestro, era già pronta per lo spaccio. Nella serata è stato altresì segnalato alla Prefettura di Vicenza un arsierese 43enne per uso personale di eroina