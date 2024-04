Blitz anti-droga in città: sequestri e denunce

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza nell’ambito dei normali controlli su strada effettuati nel capoluogo Berico, fermava e sottoponeva a controllo, in orario notturno, un’auto con a bordo due persone in viale Riviera Berica.

Questa attività permetteva di scoprire e sequestrare, in un primo momento 0,20 grammi di hashish, occultati nella biancheria intima del conducente di origine pakistana. Gli ulteriori approfondimenti, tuttavia, conducevano a rinvenire ulteriori 40 grammi di hashish occultati dal passeggero, di nazionalità italiana, con le medesime modalità nonché 720 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita perpetrata. Peraltro, la successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 10 grammi circa della medesima sostanza presso l’abitazione del passeggero controllato.

Per tale ragione, si è proceduto a deferire alla locale Procura della Repubblica il soggetto italiano nonché a segnalare il soggetto pakistano alla Prefettura competente e nei confronti del quale si è proceduto anche al ritiro della patente in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti mentre era alla guida del veicolo.

Nell’ambito dei medesimi servizi antidroga, attività di controllo sono state svolte, sempre con l’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo Vicenza, presso le aree di maggior affluenza come Campo Marzio e l’Autostazione SVT, dove i militari hanno sottoposto a controllo decine di avventori, soprattutto durante le ore serali/notturne del fine settimana.