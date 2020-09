Lo strattonano e gli rubano portafogli: due giovani denunciati

Nel pomeriggio di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Piovene Rocchette, a seguito di un intervento al Parco donatori di sangue, hanno deferito s.l. per rapina impropria due soggetti:

S.W., gambiano cl. 1997, pluripregiudicato, senza fissa dimora;

gambiano cl. 1997, pluripregiudicato, senza fissa dimora; A.N.P., nigeriano cl. 1997, incensurato, senza fissa dimora.

Gli stessi, attorno alle ore 14.30, avevano avvicinato un cittadino scledense da loro conosciuto che stava transitando in quella zona e gli avevano sottratto il portafoglio, contenente la cifra di 80 euro, ed il cellulare, strattonandolo e spintonandolo allorché aveva tentato di riappropriarsi del maltolto. Subito dopo i due si erano dati alla fuga nelle vie limitrofe ma le pattuglie, intervenute su richiesta della vittima, li avevano rintracciati in Via Baccarini. Condotti in caserma per i dovuti accertamenti, gli stessi venivano deferiti per il reato di rapina impropria.