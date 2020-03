La casa di riposo di Noventa Vicentina cerca personale

L?Amministrazione comunale di Noventa Vicentina ha diramato un comunicato della Casa di riposo noventana Cà Arnaldi relativamente ad un “reclutamento straordinario” del personale per far fronte alla situazione di emergenza che stiamo vivendo. La struttura già all’inizio dell’emergenza sanitaria ha adottato misure molto restrittive per l’accesso di esterni. “È un sacrificio sicuramente importante per parenti ed ospiti, ma tale misura è stata determinante per preservare i livelli di sicurezza – spiega il Sindaco Mattia Veronese – come Comune ringraziamo la Presidente, il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando a tutela degli ospiti”. Il Centro Servizi Cà Arnaldi, quindi, per meglio gestire l’emergenza Coronavirus Covid-19 , sta cercando personale (Infermieri/Operatori di Assistenza) anche in quiescenza, da utilizzare in caso di necessità presso la Casa di Riposo da affiancare ai propri dipendenti. Chiunque sia interessato ad aiutare la Struttura per Anziani in questa situazione di difficoltà, può contattare l’Ufficio Personale – Sig.ra Vissà Anna – al nr. 0444/887868 tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00.