I ragazzi di quarta elementare “bibliotecari per un giorno”

Il Comune di Marano aderisce alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” con l’iniziativa “Bibliotecari per un giorno”, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Alfieri, dando la possibilità alle ragazzee ai ragazzi di quarta elementare di passare una giornata di servizio in biblioteca, stando per una volta dietro al bancone dei prestiti, dalla parte dei bibliotecari. Dallo scorso 23 aprile – quando anche il sindaco, Marco Guzzonato, è stato “bibliotecario per un giorno” – e fino al 31 maggio 2019, due giovani al giorno, sempre accompagnati da un bibliotecario, potranno provare a fare dei prestiti di libri e raccogliere le prenotazioni, mettere a posto gli scaffali di libri e dvd e mettere le copertine delle novità in uscita.Un’iniziativa che ha riscosso molto successo a scuola, tra i ragazzi e le famiglie, tanto che il calendario dei turni dei giovani “bibliotecari per un giorno” è già al completo fino alla fine di maggio.

“Il Maggio dei Libri”Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, “Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio e registrandole nella banca dati della campagna, sul sito ufficiale. Nella sua missione, “Il Maggio dei Libri” coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura anche alcune scuole italiane all’estero.