“I portici di Monte Berico” e “Stemmi araldici”: i due nuovi libri di Luciano Parolin raccolti in un unico volume

“I portici di Monte Berico” e “Stemmi araldici” sono i due nuovi libri pubblicati in un unico volume da Luciano Parolin, presentati dall’assessore alla cultura Simona Siotto in sala Stucchi a Palazzo Trissino.

“I due libri di Luciano Parolin, che da sempre si dedica alla storia della città con passione ed interesse, sono dedicati a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza di Vicenza – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Ci raccontano i portici di Monte Berico attraverso stemmi, lunette e timpani che Parolin ha censito uno per uno, con cura e precisione. Le vicende storiche della città si possono percorrere anche attraverso la conoscenza degli stemmi ed in particolare di quelli che si trovano nei palazzi del centro di Vicenza. Ringrazio per il prezioso lavoro l’autore sempre attivo ed entusiasta”.

Luciano Parolin ha ricevuto dall’assessore Siotto una targa, dono dell’amministrazione comunale, per il legame con la sua città testimoniato dalla prolifica produzione libraria frutto delle sue approfondite ricerche storiche.

I volumi fanno parte della collana Storie Vicentine.

“I portici di Monte Berico” censiscono 18 timpani con lo stemma, 15 lunette affrescate e 150 stemmi distribuiti lungo i portici che conducono al santuario mariano. Accanto ad ogni descrizione fotografie e disegni illustrano le decorazioni raccolte nel libro a seguito di un’indagine puntuale da parte dell’autore. La riproduzione di mappe e documenti è d’aiuto per la ricostruzione storica.

La raccolta di immagini e descrizioni degli “Stemmi araldici” delinea le principali vicende storiche di Vicenza attraverso i principali palazzi della città.