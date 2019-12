Fenicotteri in laguna: la magia di “un’isola rosa” a Jesolo

Fenicotteri in laguna, uno stormo crea un’isola rosa a Jesolo. Lo scatto, diventato virale, nel giorno di Santo Stefano, è del fotografo jesolano Claudio Vianello.

L’immagine dal titolo “Una macchia rosa” mostra lo stormo di fenicotteri a forma di cerchio in mezzo all’acqua, che sembra creare un’isola rosa in una fredda giornata, ancora natalizia, a Jesolo.

Quando il fotografo ha iniziano a immortalare i fenicotteri, alcuni anni fa, scoprendone le abitudini, qualcuno faticava a credere che questi uccelli avessero scelto la fredda laguna veneziana per fermarsi, per di più in inverno. Invece i magnifici fenicotteri di colore rosa, simbolo di eleganza, vivono ormai in alcune zone della laguna nord e non è difficile scorgerne alcuni. “A volte sembra di stare in un altro continente – ha scritto Vianello su Facebook, dove ha pubblicato la bellissima immagine a colori – la laguna Veneta, la terra veneta”.