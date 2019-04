Facebook, Instagram e WhatsApp down

Facebook down, Instagram down e WhatsApp down. Dopo un mese dal blocco che aveva mandato in tilt la rete sembra che la storia si stia ripetendo. I due social sono bloccati, non permettono agli utenti l’accesso, di aggiornare le pagine, vedere condividere contenuti. Anche l’app di messaggistica non sembra funzionare non inviando messaggi e non permettendo di riceverli.Telegram, altra app di messaggistica molto utilizzata, al momento sembra invece essere regolarmente operativa, così come twitter.