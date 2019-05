Elezioni, domani incontro con i candidati a Valdagno

In vista delle prossime elezioni comunali in programma il 26 maggio, il Mandamento di Valdagno di Confartigianato, propone un momento di confronto pubblico tra i candidati Sindaco del Comune di Valdagno: Giancarlo Acerbi, Alessandro Burtini, Giuseppe Ciambrone, Francesca Vitetta. La serata ha l’obiettivo di meglio conoscere il programma delle diverse liste, e di capire l’indirizzo dei candidati su alcuni temi di maggior rilievo che interessano l’economia e le imprese, con particolare riferimento alle piccole aziende.

Sarà Il presidente Mandamentale, Gianluca Cavion, a porre ai candidati le domande, uguali per tutti i candidati, sui temi di maggior interesse per il mondo dell’artigianato così come emerso da un questionario distribuito proprio agli imprenditori del territorio: dagli incentivi per la riqualificazione edilizia, alle misure per ridurre l’inquinamento e favorire la tutela ambientale, passando per la burocrazia, il rapporto scuola-mondo del lavoro, fino alle iniziative di fornitura sovracomunale dei servizi ai cittadini. Temi che hanno un respiro anche generale e che interessano anche la comunità nel suo complesso.

La serata, aperta a tutti, è in programma per domani mercoledì 15 maggio alle ore 20.30 nella Sala Soster di Palazzo Festari.