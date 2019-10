Certificati medici falsi per coprire le assenze: nei guai un insegnante

La guardia di finanza di Reggio Calabria ha smascherato un insegnante che lo scorso anno scolastico ha lavorato in un istituto superiore di Lonigo e che non aveva mai prestato servizio a scuola, dandosi sempre per “ammalato”, ma percependo lo stipendio pieno. L’insegnante aveva giustificato le sue assenze con dei certificati medici poi rivelatisi falsi. Per P.B., 36 anni, reggino di nascita, è scattato un sequestro preventivo d’urgenza, con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni e certificazioni.