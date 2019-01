CALDOGNO – Il Comune dona al Get un furgoncino per disabili

Il furgoncino che dal 2011 consente il trasporto dei 10 ragazzi disabili seguiti dal Gruppo Educativo Territoriale (GET) di Cresole è ora ufficialmente di proprietà della Cooperativa Il Cigno, che segue quotidianamente i ragazzi. Dopo la delibera di Giunta, nei giorni scorsi il sindaco di Caldogno Nicola Ferronato ha firmato con il dottor Stefano Pattaro il passaggio di proprietà, effettuato al prezzo simbolico di 100 euro; il mezzo, che a suo tempo era stato acquistato dal Comune grazie ai contributi di Associazione Alpini e Donatori di Sangue di Vicenza consultati per dare il loro benestare, è quindi ora divenuto a pieno titolo di proprietà dell’associazione che da sempre lo gestisce e lo utilizza.

Il trasporto sociale a Caldogno, del resto, è un’esigenza in costante aumento. Proprio per questo lo scorso ottobre il Comune ha anche avviato la ricerca di sponsor per riattivare il progetto “Solidarietà in Movimento” della cooperativa Astra, finalizzato a fornire ai Servizi Sociali un automezzo che consentirà il trasporto delle persone con problemi di mobilità. Il nuovo furgone dovrà sostituire il precedente, che nello scorso quadriennio ha percorso oltre 160 mila chilometri per svolgere un servizio sempre più richiesto da anziani soli e disabili della comunità calidonense. Tutte le imprese, società, esercizi commerciali di Caldogno sono invitate a contribuire come sponsor per migliorare la qualità della vita delle persone meno fortunate, applicando il loro logo aziendale alla carrozzeria del mezzo. Sarà un modo diverso per fare pubblicità alla propria attività, diventando sponsor di un’iniziativa dall’elevato valore sociale. «Confidiamo nella generosità e nella sensibilità degli imprenditori – è l’auspicio del sindaco, Nicola Ferronato -. Peraltro il valore delle adesioni sarà completamente deducibile fiscalmente: una pubblicità che avrà un fine nobile e sarà dunque vantaggiosa anche dal punto di vista economico».

L’unico referente autorizzato ufficialmente dal Comune a presentare il progetto ai potenziali sponsor è la cooperativa Astra: per qualsiasi delucidazione è possibile contattare la responsabile Cristina Lanzarotti al numero 339.3576678.