Lonigo festeggia i 100 anni del gruppo Scout locale

Era il 22 Ottobre 1923 quando a Lonigo venne fondato il primo gruppo Scout. Sono passati cento anni di attività, di impegno, di servizio, di cambiamento e, soprattutto, di educazione. E la città tutta vuole festeggiare questo centenario. “L’anniversario che festeggiamo – commenta l’assessore al sociale Sandra De Marzi – racconta la vita di generazioni che si sono succedute nell’adesione alla missione educativa, al percorso di crescita umana individuale e collettiva pensata da Baden Powell. Gli scout mettono al primo posto lo sviluppo dei rapporti umani e i principi di solidarietà e di fratellanza”.

“Un anniversario molto importante – sottolinea il sindaco Pierluigi Giacomello – che diventa una opportunità per valorizzare i giovani e il loro impegno civile e sociale Percorsi educativi che ci aiutano a lasciare il mondo un posto migliore di quello che abbiamo ereditato”.

Di seguito il programma dei festeggiamenti

Mostra Fotografica

I giorni e gli orari di Apertura della Mostra saranno i seguenti:

Sabato 21 Ottobre 2023 dalle ore 14.00 alle ore 21.00 Domenica 22 Ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Venerdì 20 Ottobre 2023

Ore 20.45: Conferenza dal tema “Cittadinanza Attiva: tra sfide educative e progettare il futuro”, presso Villa Soranzo (via S.Giovanni, 14 Lonigo). Relatori: la Capo Guida e il Capo Scout Nazionali Agesci, i rappresentanti Nazionali Cngei, il Sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello, il Responsabile diocesano della pastorale giovanile, una rappresentante del mondo della scuola.

A fine conferenza ci sarà un momento conviviale.

Sabato 21 Ottobre 2023

Ore 15.30: Cerimonia dell’Alzabandiera in Piazza Garibaldi

Ore 16.15: Inizio “Tour delle Sedi – tra Storia e storie”: evento organizzato in collaborazione con la guida turistica Francesco Mazzai e lo IAT di Lonigo. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso tra Storia, Architettura e Memorie nei luoghi che in questi 100 anni hanno accompagnato le avventure degli Scout leoniceni. Il percorso è adatto a tutti, anche a passeggini, e si sviluppa attraverso le vie e le Piazze della città di Lonigo.

Termine Tour: ore 18.30 circa. Quota di partecipazione: 2€ che verranno raccolti direttamente il giorno dell’evento In caso di maltempo…buon equipaggiamento.

Iscrizioni al link https://forms.gle/YC52cnRPFhkBUmr9A O in alternativa alla mail centenario.scoutlonigo@gmail.com

Ore 20.30: Spettacolo Teatrale della Compagnia Teatrale Scout “Oltre il Sipario” presso Piazza Garibaldi, (nella Piazzetta davanti a Palazzo Pisani).In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Aula Magna della Scuola Media Carlo Ridolfi.

Domenica 22 Ottobre 2023

Ore 8.30: Santa Messa in Duomo

Dalle ore 9.30: ritrovo in Piazza Garibaldi per l’Alzabandiera; a seguire Giochi Scout per tutte le età in

Ore 12.30 circa: Saluti finali e Ammaina Bandiera