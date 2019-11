Bonifica “ex acciaierie Beltrame”, Siotto: “Massima attenzione da parte dell’amministrazione”

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Voglio rassicurare i cittadini e, in particolare, quanti vivono nei pressi del parcheggio Cattaneo: le analisi effettuate sui materiali rinvenuti durante gli scavi dei lavori di bonifica ambientale dell’area ex acciaierie Beltrame, parte dei quali contenenti frammenti di amianto, hanno dato esito negativo. Ciò significa che non sussite alcun problema di salute pubblica”.

Lo ha dichiarato l’assessore all’ambiente Simona Siotto con riferimento al rinvenimento di materiali contenenti frammenti di amianto durante i lavori del piano attuativo 7 (PUA7) per la bonifica ambientale dell’area ex acciaierie Beltrame, in corrispondenza della zona sterrata accanto al parcheggio Cattaneo.

In accordo con Arpav e nel rispetto delle normative vigenti in materia, la ditta ha provveduto, come da procedura, all’isolamento dei materiali e al loro insacchettamento. I materiali dovranno essere conferiti, quindi, in discariche predisposte a ricevere questa tipologia di rifiuto.

“A causa del ridotto numero di discariche autorizzate, tutte fuori Regione – ha precisato l’assessore Siotto –, le operazioni di conferimento del materiale prenderanno il via entro fine anno, con modalità cadenzate. Tale attività si protrarrà per oltre un mese, come da indicazioni delle ditte, fino alla rimozione completa di tutto il materiale. Ci tengo a precisare che nei sacchetti, oltre tre quarti del contenuto è rappresentato da terreno. Continuiamo, comunque, a tenere monitorato il luogo, anche su indicazione di Arpav, Ulss e Provincia, tanto che nei giorni scorsi sono stati eseguiti nuovi campionamenti, gli esiti dei quali saranno a disposizione la prossima settimana”.

A seguito del rinvenimento di tali materiali, si è proceduto alla revisione del progetto ambientale con un aumento del numero di punti di campionamento del terreno.

Nei prossimi giorni la direzione lavori valuterà la possibilità di procedere con una variante progettuale così da completare la realizzazione delle opere relative al parcheggio e al parco, sempre nel rispetto delle norme ambientali.

Progetto di bonifica ambientale dell’area “ex acciaierie Beltrame” – piano attuativo 7 (PUA7)

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio e di un’area a verde destinata a parco, nonchè il collegamento ciclo-pedonale della cosiddetta “spina ovest” per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili.

I lavori sono stati affidati, ad agosto 2018, all’ATI costituita tra CM Infrastrutture Srl, Euroscavi Srl e Idea – Società a Responsabilità Limitata, individuata a seguito di gara espletata dalla SUA provinciale.