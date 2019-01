BASSO VICENTINO – Compra giubbotti via internet: truffato da ragazza 19enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Sossano: individuata ed denunciata l’autrice di una truffa.

I Carabinieri della Stazione di Sossano, il 21 gennaio 2019, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa E.M, 19enne residente a Roma.

Le indagini dei militari sono state avviate a seguito della denuncia presentata da un operaio 43enne residente ad Orgiano che nei giorni precedenti, nel sito www.marketplace.it, aveva notato un’inserzione relativa alla vendita di sette giubbotti di una nota marca.

La parte lesa dopo aver preso contatti con l’indagata tramite un’utenza telefonica per la definizione della modalità di vendita, effettuava un bonifico dell’importo di € 300,00 a favore di una carta PostPay a lei intestata, rendendosi successivamente irreperibile a qualsiasi chiarimento circa la mancata definizione dell’accordo di vendita.