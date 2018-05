BASSANO D.G./NOVE – Le opere di giovani studenti-artisti nel Comando dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri è da sempre impegnata, fra i vari fronti di azione, nella diffusione della cultura della legalità nelle scuole. Per creare un punto di contatto qualificato con i giovani artisti del Liceo de Fabris di Nove, per conoscere e farsi conoscere, è nato un accordo fra i vertici della Compagnia Carabinieri e dell’Istituto per la realizzazione di alcune opere pittoriche. I ragazzi del de Fabris si sono così imbattuti in quella che è la bicentenaria (ed oltre) Storia dell’Arma dei Carabinieri, dalla Fondazione ai nostri giorni: è stato difatti fornito un insieme di fatti d’arme salienti, episodi di pubblico soccorso e monografie di Carabinieri distintisi per valore e spirito di sacrificio. Gli studenti si sono mostrati da subito interessati e particolarmente colpiti da molti accadimenti, anche del recente passato, nonché dalle tante vicissitudini che hanno reso l’Arma protagonista della storia d’Italia. Da questo, dal loro impegno e dalla magistrale regia dell’insegnante Graziella Da Gioz sono scaturite 39 opere che da oggi caratterizzeranno la Sala Rapporto del Comando Compagnia. 3 di queste opere sono state inoltre prescelte per essere condivise, nell’ordine, con il Centro Sportivo Carabinieri di Canoa Fluviale di Carpanè, con la Stazione Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa e con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri di Venezia. La consegna ufficiale, avvenuta oggi, suggella un bellissimo percorso di condivisione con i giovani studenti, la cui visione delle Istituzioni ed in particolare dell’Arma dei Carabinieri è sicuramente cambiata: un cambiamento nel senso di una maggiore sensazione di vicinanza e prossimità, una possibilità di aiuto.