ARZIGNANO – Scontro in zona industriale, due feriti

Incidente stamane ad Arzignano in zona industriale alle ore 9. In base alle prime informazioni, due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza dell’incrocio fra via del Lavoro e via della Concia.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza del Suem 118 da Arzignano.

Coinvolti un autocarro Renault condotto da C.A. di 39 anni nato ad Arzignano ma residente a Quinto Vicentino e un’auto Volkswagen condotta da S.G. 45 enne residente ad Arzignano. Entrambi sono rimasti feriti in maniera non grave.

La dinamica è al vaglio del comando polizia locale di Arzignano, intervenuta sul posto per i rilievi, sotto il coordinamento del commissario Maurizio Dal Barco.