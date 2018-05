ARZIGNANO – I pompieri salvano tre anatroccoli (FOTO)

Momenti di apprensione, ma con un lieto fine, oggi intorno a mezzogiorno in via Cavour ad Arzignano dove alcuni cittadini hanno notato tre anatroccoli rimasti bloccati nel riflusso della corrente appena sotto una rapida della roggia. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti di polizia locale che a loro volta hanno allertato i vigili del fuoco di Arzignano. Questi ultimi si sono calati nella roggia e hanno tratto in salvo gli anatroccoli, riponendoli in un punto più calmo della roggia, in attesa della mamma che nel frattempo era volata via, probabilmente impaurita per l’intervento.