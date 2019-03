Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Controllo di vicinato, firmato il protocollo che dà il via al progetto

Sindaco Rucco: “Una sfida da vincere insieme per fare di Vicenza una città più sicura”

E’ stato firmato questa mattina dal sindaco Francesco Rucco e dal prefetto Umberto Guidato il Protocollo d’intesa sul controllo di vicinato.

La firma, che segue l’approvazione dell’iniziativa da parte del Ministero dell’interno, segna il via libera alla fase operativa del progetto di sicurezza partecipata fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

I cittadini che aderiranno all’iniziativa collaboreranno con le forze dell’ordine, segnalando fatti di degrado e criminalità che riguardano la propria area di residenza o di lavoro, attraverso un coordinatore di zona appositamente selezionato e formato.

“Per Vicenza – dichiara il sindaco Francesco Rucco – si stratta di una novità assoluta. A breve organizzeremo assemblee sul territorio, per individuare i primi gruppi e i relativi coordinatori. Tutti potranno così dare un aiuto concreto nel controllo del territorio che troppo spesso soffre di situazioni di disagio e di degrado. Invito i cittadini a partecipare perché fare di Vicenza una città più sicura è una sfida da vincere insieme”.

Si partirà con una sperimentazione nella zona di via Allende e via Adenauer, in quella tra Campo Marzo, viale Milano e viale Torino e, probabilmente, anche a Santa Lucia.

La firma del Protocollo è avvenuta in Prefettura nel corso dell’odierno incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.