POLITICA VICENTINA – Rucco: “Assestamento di bilancio possibile grazie ai nostri conti virtuosi” – La risposta del PD

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Lista Rucco Sindaco a firma dei consiglieri Francesco Rucco, Simona Siotto, Valeria Porelli, Valerio Sorrentino, Leonardo De Marzo, Stefano Notarangelo, Michele Dalla Negra e Liliana Zocca sul recente assestamento di Bilancio del Comune di Vicenza presentato dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore al Bilancio Isabella Sala. Pubblichiamo anche la risposta del segretario provinciale del PD Davide Giacomin.

“Leggendo la manovra di assestamento del Bilancio 2023 -scrivono- risulta indubbio che i conti lasciati dalla passata Amministrazione di centrodestra ed ereditati oggi da quella di Possamai siano risultati virtuosi, prudenziali ed in sostanziale equilibrio.

Grazie ovviamente al lavoro di tecnici ed amministratori tutti.

Detto questo emergono da questa manovra alcune scelte, anche a tratti necessarie, che vanno evidenziate e spiegate meglio ai cittadini.-

In primis, l’utile garantito dalla fusione AGSM AIM è stato il più alto in assoluto della storia della nostra municipalizzata.

Dai rumors che ci giungono da San Biagio, appare plausibile che gli utili prospettati per il 2024 saranno largamente inferiori.

E ciò è la conferma di quanto dicevamo al momento della richiesta di revoca dell’amministratore Quaglino ossia che l’azienda non stava rispettando gli obiettivi del piano industriale approvato in sede di fusione (vicenda Compago a parte).

La mancata rimozione del consigliere delegato è da attribuire esclusivamente alla scelta del Sindaco di Verona che lo ha voluto fermamente al comando di AGSM AIM.-

Un altro tema è la nuova Bertoliana che, con l’utilizzo dei 2,5 milioni di euro in sede di assestamento attuale, di fatto sferra il colpo letale a tale progetto, annunciando che la nuova Bertoliana si farà…..in altro luogo (aggiungiamo noi).

Poi c’è il tema degli extracosti, già lungamente dibattuto per il PNRR nei giorni scorsi ma che oggi si arricchisce di alcuni nuovi capitoli:

+ 1 milione 280 mila euro per l’ex centrale del Latte, progetto del Bando Periferie, voluto dall’Amministrazione Variati, con Possamai Capogruppo del PD, per il quale non abbiamo sentito lamentele dal Sindaco Possamai su tali extra costi.

Non si tratta, in questo caso, “di gravi errori di programmazione” ?

+ 85.000 euro per la videosorveglianza, con i quali si vanno a finanziare la installazione delle telecamere.

Tra queste le 9 telecamere del nostro progetto Santa Lucia Eretenia per il contrasto allo spaccio e al degrado, pronto per essere appaltato e di cui attendiamo a breve la realizzazione.-

Infine vanno segnalati i minor costi energetici per totali 2 milioni 100 mila euro che dimostrano le scelte lungimiranti fatte in materia di risparmio energetico sugli impianti comunali di illuminazione.-

Dalla prima lettura del prossimo Bilancio di Previsione, unitamente all’imminente assestamento, è che questa Giunta non abbia idee e stia beneficiando del lavoro della passata amministrazione senza dare alcuna visione futura alla nostra Città.-

Un bilancio che si prospetta di tipo ragionieristico, con un assessore delegato inadeguato in una situazione storica migliore a quella che abbiamo vissuto noi caratterizzata dall’emergenza Covid, dagli effetti della Guerra in Ucraina, dall’aumento delle materie prime e dei costi energetici”.

La risposta di Davide Giacomin, segretario provinciale PD

“E’ incredibile che Rucco, dopo averlo fatto per 5 anni da sindaco, anche adesso, da consigliere di opposizione, riesca a dare la colpa a chi lo ha preceduto. E mi riferisco in particolar modo all’attacco perpetrato nei confronti dello stanziamento di 1 milione e 280 mila euro per i lavori della ex centrale del latte. Hanno avuto 5 anni per finire l’opera e non l’hanno fatto.

Noi oggi vogliamo terminare l’opera e mettiamo 600 mila euro fondamentali per completare il seminterrato e poter rendere utilizzabile la struttura. Mentre i restanti 680 mila euro servono per coprire ben due aumenti tabellari dei materiali (novembre 2022 e marzo 2023) su un importo complessivo del progetto approvato dalla amministrazione Rucco per un totale contrattuale di 2.638.000.

Per quanto riguarda il PNRR ci colpisce molto che, difronte al fatto che noi siamo costretti a mettere pezze agli errori fatti da loro, Rucco trovi anche il coraggio di fare grandi obiezioni. Mettere 2,4 milioni di euro per far fronte alla grande difficoltà legata ai progetti del Pnrr non è sicuramente una cosa che rende onore alla passata amministrazione soprattutto se consideriamo che la cifra stanziata non è sufficiente a coprire il disavanzo totale legato ai progetti PNRR che, ricordo a Rucco e ai suoi, è di 6,6 milioni di euro.

Sulla Bertoliana, i soldi li abbiamo lasciati perché la Biblioteca la vogliamo fare.

Resto fiducioso che l’ex sindaco Rucco e i componenti della sua lista optino per una opposizione costruttiva piuttosto che continuare a dire “eravamo più bravi noi”.