VICENZA – Giovane colpito da proiettile: botta e risposta Rucco-Giacomin sulla sicurezza in città

Riceviamo e pubblichiamo due comunicazioni sulla sicurezza in città dopo l’episodio della sparatoria a Settecà, dove è rimasto ferito gravemente un giovane di origine africana. La prima proviene dalla minoranza (Liliana Zocca e Francesco Rucco della Lista Rucco Sindaco). Arriva anche la nota di risposta di Davide Giacomin, segretario provinciale del PD e consigliere comunale di maggioranza.

“La città è fuori controllo ormai è un dato acclarato” scrivono Rucco e Zocca. “Oltre ai quotidiani episodi di furti, pestaggi, risse e inseguimenti l’atra sera pure una sparatoria. L’episodio avvenuto nella giornata di mercoledì a Settecà, dietro la chiesa e vicino alla scuola elementare, all’interno dell’unico parco giochi deve i bimbi del paese passano le loro giornate, è l’ ennesimo episodio di degrado che Vicenza sta subendo da alcuni mesi. È successo in una piccola frazione della nostra Città ma poteva succedere in ogni parte di Vicenza….a San Marco, in piazza Castello, in qualsiasi zona…Vicenza sta scivolando in situazioni di degrado che se non si prendono immediatamente dei provvedimenti drastici saranno sempre più difficile da arginare. I vigili di quartiere servono a poco in queste situazioni, non è una critica rivolta a loro che svolgono il loro lavoro con dedizione e professionalità, ma l’amministrazione li ha destinati a raccogliere segnalazioni cui in passato si era già dato risposta con il servizio app di AMCPS che interviene per competenza in poche ore. L’amministrazione continua a minimizzare questi episodi, nascondendosi dietro il paravento che l’ordine pubblico non è una stretta competenza del Sindaco. Sindaco e giunta, nonostante le richieste avanzate dall’opposizione di maggiore attenzione al tema della sicurezza urbana, non fanno nulla. Anche in questo caso sindaco e giunta si sono girati dall’altra parte e, negando l’evidenza, sostengono che è solo una percezione e non, purtroppo, una triste realtà. Come opposizione siamo veramente preoccupati per i nostri concittadini. Non si ha notizia di incontri con il Prefetto per arginare gli episodi che stanno esasperando i cittadini. Un sindaco come primo dovere istituzionale si deve occupare della sicurezza dei propri cittadini”.

Risponde Davide Giacomin (segretario provinciale PD Vicenza)

“Per questa amministrazione la sicurezza è una priorità assoluta – scrive – basti pensare che il primo novembre abbiamo istituito nei quartieri i vigili di quartiere, che già ieri hanno svolto in modo eccellente il loro lavoro arrestando un ladro che aveva rubato a dei commercianti del centro.

Ovvio, una sparatoria non è arginabile con la polizia locale, ma già dal primo giorno in cui ci siamo insediati, abbiamo lavorato fin da subito con la Questura, la Prefettura per migliorare il controllo del territorio e per dare maggiore sicurezza ai cittadini.

Tutti quelli che strumentalizzano il tema della sicurezza, implicitamente stanno screditando il lavoro quotidiano e concreto delle forze dell’ordine alle quali va, da parte di tutta la nostra amministrazione, il nostro più grande ringraziamento”.