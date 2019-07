ALTO VICENTINO – Controlli del weekend: segnalati numerose persone per droga

Sabato la Compagnia dei Carabinieri di Schio ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio con la presenza di numerose pattuglie e l’ausilio dell’unità cinofila, che è stata sfruttata anche per controlli domiciliari a persone note o che durante l’attività di perlustrazione si fossero dimostrate legate alla compravendita di sostanze stupefacenti. Il risultato è stato di due soggetti deferiti, uno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l’altro per detenzione abusiva di armi, e quattro soggetti segnalati come assuntori.

A casa di T.D., nato a Padova 24 anni, sono stati rinvenuti 24,73 grammi di hashish e materiale idoneo al confezionamento, nonché sono stati acquisiti gravi e concordanti indizi di colpevolezza sulla cessione a terzi. Il controllo è stato effettuato a seguito di numerosi servizi di osservazione svolti dai militari in periodi antecedenti. A casa di D.V., nato in Serbia 23 anni, è stato rinvenuto uno storditore elettrico funzionante.

Le persone segnalate in qualità di assuntori sono: B.S., nata a Thiene 23 anni, pregiudicata, trovata in possesso di 0,57 grammi di hashish, acquistata precedentemente daT.D. come dimostrato dai controlli.G.D., 20 anno, in quanto all’interno del proprio appartamento sono stati rinvenuti 1,21 grammi di marijuana;P.D., 37 anni, controllato mentre passeggiava a Cogollo del Cengio in località Boiadori e trovato in possesso di complessivi 2,64 grammi di hashish; O.O., nato in Nigeria 30 anni, poiché all’interno del proprio appartamento sono stati rinvenuti 0,97 grammi di marijuana.