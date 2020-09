Aggressione al Mercato Nuovo: condanna del sindaco, l’attacco di Colombara

Aggressione di ieri in zona Mercato nuovo: dura condanna da parte del sindaco

Solidarietà all’anziano colpito e complimenti alle forze dell’ordine per il pronto intervento

Dura condanna da parte del primo cittadino di Vicenza con riferimento all’episodio avvenuto ieri in zona Mercato nuovo dove un giovane di 25 anni ha aggredito un anziano di 73 anni, intervenuto con l’intento di sedare una violenta discussione tra il ragazzo e la sua fidanzata.

“Un episodio assolutamente da condannare – dichiara il sindaco – che vede protagonista in negativo una persona già conosciuta dalle Forze dell’ordine per vari reati. Voglio esprimere solidarietà all’anziano picchiato e mi auguro possa guarire al più presto. Mi congratulo con gli uomini della Polizia di stato che sono prontamente intervenuti individuando e arrestando l’aggressore. Episodi come questo confermano che qualcosa non va da un punto di vista giudiziario e sulla certezza della pena”.

“Mai viste scene così violente nella nostra città -dichiara il consigliere di opposizione Raffaele Colombara- a pensare anche solo a qualche anno fa sembra un’altra Vicenza!

Certo, serve che questa gente sia condannata e sconti la sua pena. Certo servono maggiori dotazioni e risorse per le forze dell’ordine.

Per questo ci siamo sempre battuti.

Ma è chiaro che senza un diverso approccio alla questione le cose non andranno che in peggio.

E qui purtroppo si manifesta il limite di chi ha responsabilità a livello centrale, ma anche locale.

Per carità di patria non parliamo di chi, avendo la responsabilità di amministrare, ha dimostrato di non avere capacità, volontà, progetti e strumenti culturali per affrontare questa deriva, se non con slogan che alla prova dei fatti si sono dimostrati non solo inutili, ma controproducenti.

È questo il modello Vicenza che qualche assessore vuole portare a Venezia?

Il Sindaco che quando era in opposizione si stracciava le vesti per situazioni ben meno gravi di ciò che succede ora, che sta facendo?

I selfie…

Vicenza merita di più”.