Acque del Chiampo attiva help desk per sponsorizzazioni e sovvenzioni

Acque del Chiampo attiva un help desk per accompagnare le richieste di sponsorizzazione e sovvenzione per le attività di interesse sociale e culturale.

Appuntamento in Azienda il 30 gennaio 2019 alle ore 9.30

Per facilitare la massima partecipazione dei vari soggetti diffusi nel territorio, Acque del Chiampo ha deciso di ripetere la felice esperienza dello scorso anno, organizzando anche per questo 2019 un incontro pubblico di informazione e assistenza per tutti coloro che sono interessati a presentare richiesta per accedere ai contributi di sponsorizzazione e sovvenzione per le attività di interesse sociale e culturale.

Il giorno 30 gennaio 2019 alle ore 9:30 si terrà infatti presso la sede di Acque del Chiampo in via Ferraretta n. 20, ad Arzignano, un incontro pubblico in cui il personale di Acque del Chiampo, competente in materia, illustrerà le modalità di compilazione della richiesta e sarà a disposizione dei presenti per approfondimenti, dubbi e richieste di chiarimento.

Per Acque del Chiampo interverrà anche il Consigliere Delegato Andrea Pellizzari che dichiara “Questo pubblico incontro ha lo scopo di assistere tutti i potenziali interessati a formulare richiesta per una sovvenzione o sponsorizzazione, fornendo le informazioni utili per redigere al meglio la propria domanda, tenuto conto anche delle novità introdotte per il 2019. Con questo incontro si intende incoraggiare la massima partecipazione”, conclude Pellizzari, “valorizzando la presentazione di iniziative originali e strutturate che colgano lo spirito e le finalità dei principi fondatori della Società che quest’anno compie 45 anni all’insegna della responsabilità sociale di impresa.”