A Schio autobus a basso impatto ambientale

Nei prossimi giorni verranno messi in linea due nuovi autobus per il Trasporto Pubblico Locale di Schio e dei Comuni Associati. Due nuovi mezzi, modello Scania con omologazione Euro 6D, che contribuiranno a migliorare l’impatto ambientale del trasporto pubblico e che andranno a sostituire due autobus più vetusti attualmente in servizio.

«Questa sostituzione si inserisce in un piano più ampio dell’Amministrazione volto a favorire la sostenibilità ambientale. Il miglioramento della qualità del trasporto pubblico, infatti, è uno degli interventi più efficaci da mettere in campo per raggiungere questo obiettivo» afferma l’assessore ai lavori pubblici Sergio Rossi. La sostituzione dei due vecchi autobus (che verranno rottamati) è stata resa possibile in quanto la ditta Conam srl, a cui è affidato il Trasporto Pubblico Locale di Schio e dei Comuni Associati, è risultata beneficiaria di fondi regionali a seguito della sottoscrizione di un accordo di Programma tra la Regione Veneto e il Comune di Schio relativo agli investimenti sul trasporto pubblico.

Al momento il parco mezzi di Conam conta due autobus Euro 6, tre autobus Euro 2/3 che andranno sostituiti non appena saranno disponibili ulteriori fondi regionali, un minibus a metano e un autobus da utilizzare in caso di guasti dei mezzi in servizio attivo. Il trasporto pubblico gestito da Conam assicura una movimentazione media giornaliera per all’incirca 800 utenti collegando i quartieri periferici, Torrebelvicino e Marano con il centro di Schio.