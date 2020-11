5165 euro di multa per un venditore scorretto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Maxi multa per un 38enne lombardo ieri in viale Trieste a Vicenza. Il giovane è stato notato dagli agenti delle volanti mentre stava parlando con una donna anziana in difficoltà che cercava di svoncolarsi dalle sue proposte commerciali.

Gli agenti hanno controllato l’uomo, che per conto di una ditta di Milano stava venendo presumibilmente delle aspirapolveri, senza esibire il tesserino (che portava in tasca). Gli è stata pertanto inflitta una sanzione di 5165 euro