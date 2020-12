43enne ubriaca arrestata per continui maltrattamenti al marito 80enne

Sabato pomeriggio i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto una donna 43enne di origine romena per maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce gravi in danno dell’anziano marito, un pensionato 80enne del bassanese.

L’incresciosa vicenda ha avuto origine la sera del 9 dicembre poco prima della mezzanotte, quando il personale del 118, allertato dalla stessa donna, aveva richiesto il dovuto supporto al 112 della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bassano del Grappa, in seguito ad una violenta aggressione fisica verso l’anziano marito convivente, ferito dal lancio di bicchieri in vetro che gli avevano procurato alcune ferite al capo.

Appena giunti sul posto, i militari si sono trovati davanti una situazione raccapricciante: copiose e diffuse macchie di sangue sparse in diversi punti della casa, compreso il pianerottolo d’ingresso. L’appartamento si presentava in uno stato di incuria inquietante, associato ad un disordine esteso in tutta la casa. Ovunque erano presenti blister vuoti di farmaci di vario genere, fra cui psicofarmaci, numerose bottiglie di superalcolici in parte vuote.

La donna, poi identificata nella moglie dell’aggredito, era in evidente stato di alterazione conseguente all’assunzione smodato di alcolici e psicofarmaci. Malgrado l’anziano sanguinasse e fosse alquanto scosso dal clima di autentica tensione, la donna tentava di minimizzare l’accaduto.

Già in passato l’anziano, sposato da 9 anni e convivente da 22 anni con la stessa donna, era stato vittima di vessazioni da parte della moglie.

Il pomeriggio successivo, tuttavia, nel momento in cui i carabinieri si sono recati nuovamente nell’abitazione dell’anziano, hanno constatato nuovamente la presenza della moglie, nonostante fosse stata allontanata con un ordine legittimo e formale la sera precedente. La donna si presentava ancora una volta ubriaca, mentre l’uomo era riverso sul letto in stato confusionale, una sorta di incoscienza. Tenuto conto delle sue precarie condizioni di salute, l’anziano è stato soccorso e ricoverato presso l’ospedale cittadino per le opportune valutazioni mediche; anche la donna veniva condotta in pronto soccorso per il suo stato di alterazione psicofisica. La mattina seguente, entrambi venivano dimessi e la donna, nonostante la misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare adottata nei suoi confronti, ritornava seraficamente in casa in totale violazione alle norme.

Ora la donna è detenuta presso la Casa Circondariale di Verona Montorio.

L’uomo non ha mai inteso denunciare la moglie.