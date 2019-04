25 aprile insieme per Schio, Santorso, S. Vito, Torre e Valli

25 APRILE INSIEME PER I COMUNI DI SCHIO, SANTORSO, SAN VITO DI LEGUZZANO, TORREBELVICINO E VALLI DEL PASUBIO

Torna per le celebrazioni del 74° anniversario della Liberazione del 25 aprile, la cerimonia congiunta tra i comuni di Schio, Santorso, San Vito di Leguzzano, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

L’appuntamento è per giovedì alle 9.30 a Piazza Statuto a Schio per la partenza del corteo verso il Sacrario Militare di SS. Trinità.. Alle 9.50 ci sarà l’alzabandiera in Piazza A. Rossi. L’arrivo al Sacrario è previsto per le ore 10.00 ora in cui si svolgerà la cerimonia commemorativa seguita dalla S. Messa celebrata da Don Guido Bottegal. Interverrà anche una rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi di S. Vito di Leguzzano e Schio con un proprio intervento, seguiti dall’ANPI.

AVL Poleo e ANPI saranno presenti anche alle cerimonie di Magrè alle 8.15 in Piazza Cesare Battisti e a Poleo alle 17.00 davanti al monumento dei caduti.