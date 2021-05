1.000 bimbi e ragazzi organizzano una Mostra del Libro…a piccoli passi

Bimbi e ragazzi delle scuole di Chiampo uniti per…i libri in una Mostra del Libro originale e molto, molto particolare dove gli studenti si sono trasformati in veri e propri artigiani della carta. La mostra, giunta all’undicesima edizione, si è svolta ieri domenica 15 maggio a Chiampo, appuntamento locale ormai fisso tra gli eventi del “Maggio dei Libri”. Lo scorso anno era stata dedicata al poeta locale Giacomo Zanella e, causa Covid, proposta con la condivisione social dei materiali. Ma la creatività e la cultura non si fermano, e quest’anno, per la gioia dei piccoli creatori in erba, la mostra è tornata in presenza con un evento all’aperto per poter consentire la condivisione di questi materiali realizzati da più di 1000 studenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Faedo” di ogni ordine e grado: dall’infanzia alle medie. “La mostra si è svolta grazie all’aiuto dei volontari della protezione civile e del comitato genitori che hanno organizzato l’esposizione dei lavori all’aperto nel pieno rispetto delle regole anti-Covid – spiega l’assessore alla cultura Sofia Bertoli – nonché della Fidas, che ha donato gratuitamente i dispenser igienizzanti. Gratuita e aperta a tutti, durante tutta la durata della mostra, si sono svolte anche le letture animate di Mariagrazia Masiero”. Il tema di quest’anno era: “A piccoli passi”. “Un tema comune per tutti – spiega Bertoli – scelto per indicare la rinascita sociale che stiamo vivendo un passo alla volta, interpretata dai bambini in modi artistici diversi. Siamo felici di poter proseguire con la nostra tradizionale mostra. Un’opportunità per i nostri alunni di lavorare su un tema comune da sviluppare con progetti che li coinvolgono durante l’anno scolastico, portando a concrete realizzazioni originali che spaziano dall’arte, alla carta riciclata ma anche alle nuove tecnologie”.