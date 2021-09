Zucchero in concerto a Marostica

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI sarà in Piazza Castello a Marostica (VI) domenica 26 settembre (ore 21) per una nuova data del tour “INACUSTICO 2021”. L’evento, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, è una grande sorpresa di fine estate che consacra la cittadina come uno dei più importanti luoghi della musica dal vivo internazionale. Sono 2200 i posti disponibili sulla scacchiera per una delle date più esclusive del tour.

Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “INACUSTICO D.O.C. & MORE”, contenente tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. “INACUSTICO D.O.C. & MORE” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero.

Nell’ultimo anno Zucchero, per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”. Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “INACUSTICO D.O.C. & MORE”.

Le prevendite del concerto di Marostica saranno disponibili da martedì 7 settembre alle ore 16.00 nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Biglietti:

POLTRONISSIMA PLATINUM € 80+diritti di prevendita

POLTRONISSIMA € 70++diritti di prevendita

POLTRONA € 60+diritti di prevendita

POLTRONISSIMA PLATINUM LATERALE € 80+diritti di prevendita

POLTRONISSIMA LATERALE € 70+diritti di prevendita

POLTRONA LATERALE € 60+diritti di prevendita