Zaia sul crollo della Lega: “Individuare le cause. Sull’autonomia saremo intransigenti”

Lega più che doppiata in Veneto da Fratelli d’Italia, una debacle già annunciata da un sondaggio pubblicato due settimane fa dal Gazzettino. Leadership di Salvini sotto tiro, per ora senza attacchi frontali, ma solo con allusioni e giri di parole. Un’analisi del post voto arriva anche da Luca Zaia, governatore Veneto.

“Il voto degli elettori va rispettato – riferisce all’Ansa- perché, come diceva Rousseau nel suo contratto sociale, ‘il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega’. E’ innegabile come il risultato ottenuto dalla Lega sia assolutamente deludente, e non ci possiamo omologare a questo trovando semplici giustificazioni. E’ un momento delicato per la Lega – aggiunge – ed è bene affrontarlo con serietà perché è fondamentale capire fino in fondo quali aspetti hanno portato l’elettore a scegliere diversamente”. Zaia torna poi sull’autonomia: “Ciò non toglie – dice – che temi come l’autonomia restino per noi un caposaldo, sul quale non transigeremo minimamente nei rapporti con il prossimo Governo”.