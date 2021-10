Zaia: “In terapia intensiva 80% di non vaccinati. Dal 1° novembre doppio vaccino anti-influenzale e anti-covid”

Luca Zaia in diretta da Venezia

I DATI DI OGGI —— 63 positivi su oltre 53.000 tamponi, incidenza dello 0,6%. Da dieci giorni sempre meno ricoveri, ma aumentano le terapie intensive, dove l’ 80% non è vaccinato, in area non critica i no vax sono il 60%.

I POSITIVI —– Di 470.000 positivi fino ad ora, solo circa 30.000 persone si sono curate in ospedale.

VACCINI —– Siamo a quasi 7 milioni di dosi inoculate. Pronti a fare uno studio sugli effetti dei vaccini sui contagi. Dal 1° novembre doppio vaccino anti-influenzale e anti-covid.

RSA —— Oggi nelle case di riposo solo 28 positivi su 30.000 ospiti

SCUOLE —– Scuole sentinella: partiti in 27 istituti, fatti 5.100 tamponi senza nessun positivo.