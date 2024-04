Whatsapp abbassa il limite di età a 13 anni e scattano le proteste

Gli attivisti promotori della campagna Smartphone Free Childhood hanno espresso indignazione nei confronti di Meta, la società di social media, per aver abbassato il limite di età degli utenti di WhatsApp a 13 anni nel Regno Unito e nell’UE.

La modifica dell’app di messaggistica, che riduce il limite di età da 16 a 13 anni, è stata annunciata a febbraio ed è entrata in vigore nel Regno Unito e nell’UE mercoledì.

Il gruppo ha criticato aspramente Meta, proprietaria anche di Facebook e Instagram, sostenendo che questa mossa sfida le richieste rivolte alle aziende tecnologiche di intensificare gli sforzi per proteggere i bambini.

Hanno dichiarato: “Questo va contro la crescente domanda nazionale affinché le grandi aziende tecnologiche facciano di più per proteggere i nostri figli”.

“Permettere ufficialmente a chiunque abbia più di 12 anni di utilizzare la propria piattaforma (prima l’età minima era 16 anni) trasmette il messaggio l’applicazione è sicura per i bambini.

“Ma insegnanti, genitori ed esperti raccontano una storia molto diversa. Come comunità, siamo stufi che i giganti della tecnologia mettano gli interessi dei loro azionisti prima della protezione dei nostri figli”.

WhatsApp ha sostenuto che il cambiamento allinea il limite di età a quello della maggior parte dei paesi e che sono state implementate protezioni.

Meta ha introdotto questa settimana una serie di funzionalità di sicurezza volte a proteggere gli utenti, soprattutto i giovani, dalla “sextorsion” e dall’abuso di immagini intime.

La società ha annunciato di iniziare a testare un filtro nei messaggi diretti (DM) su Instagram, chiamato Nudity Protection, che sarà attivato per impostazione predefinita per i minori di 18 anni e offuscherà automaticamente le immagini contenenti nudità inviate agli utenti.

In caso di ricezione di immagini di nudo, gli utenti vedranno anche un messaggio che li invita a non sentirsi obbligati a rispondere e un’opzione per bloccare il mittente e segnalare la chat.