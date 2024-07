Attenzione! I tuoi contatti WhatsApp possono conoscere la tua posizione senza che tu lo sappia

Come Impedire ai tuoi Contatti WhatsApp di Tracciarti

Perché e come i tuoi contatti WhatsApp possono geolocalizzarti

Negli ultimi anni, lo smartphone è diventato uno strumento quotidiano indispensabile, contenendo numerose informazioni personali. Questa ubiquità solleva preoccupazioni non solo riguardo alla pirateria informatica e alla privacy online, ma anche al potenziale monitoraggio da parte di amici e familiari. Infatti, non è necessario essere esperti di informatica per ottenere informazioni come la posizione del telefono, specialmente se si utilizza WhatsApp, un’app usata da quasi tutti gli italiani.

Come WhatsApp traccia la tua posizione

Per localizzare un dispositivo connesso a Internet, come uno smartphone, è sufficiente conoscere il suo indirizzo IP (Internet Protocol). Questo identificatore digitale, assegnato a tutti i dispositivi, permette la trasmissione delle informazioni. Ottenere l’indirizzo IP di qualcun altro può essere relativamente semplice per chi ha qualche conoscenza informatica, grazie al sistema di messaggistica di WhatsApp (bastano semplici ricerche su google per farlo). Una volta ottenuto l’indirizzo IP, strumenti online accessibili possono localizzare il dispositivo. Tuttavia, le informazioni ricavabili dall’IP sono limitate: si può ottenere il nome del fornitore di accesso e la città in cui si trova il dispositivo, ma non un indirizzo preciso, né l’identità del proprietario.

Come nascondere il tuo indirizzo IP

Anche se le informazioni ottenibili tramite WhatsApp possono sembrare innocue o già note ai tuoi cari, potrebbe essere preferibile proteggerle, soprattutto in contesti meno personali. WhatsApp ha implementato, alla fine del 2023, una funzione per nascondere gli indirizzi IP durante le chiamate vocali o video. Nelle impostazioni avanzate dell’app, è possibile attivare l’opzione “Proteggi indirizzo IP durante le chiamate”.

Per quanto riguarda i messaggi scritti, il modo migliore per nascondere la tua posizione è proteggere il tuo indirizzo IP. Questo può essere fatto installando un server proxy, che funge da intermediario tra il dispositivo e Internet, nascondendo l’IP. Un’altra soluzione è l’uso di una VPN (rete privata virtuale), che offre un’intermediazione degli scambi online e generalmente una maggiore sicurezza. Tuttavia, bisogna considerare che non garantisce una protezione totale, e alcuni siti potrebbero non funzionare correttamente se rilevano l’uso di tali sistemi.