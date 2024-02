“Viva la Compagnia”, il nuovo lavoro di Luca Bassanese

Una canzone della compagnia del Carnevale e Luca Bassanese per festeggiare un compleanno speciale.

La compagnia del Carnevale nasce ufficialmente 20 anni fa, quando Gilbert Lebigre e Corinne Roger rientrano al carnevale richiamati a collaborare con Arnaldo Galli, allora il decano dei costruttori. Era il 2004 quando con il carro di prima categoria Scusate se ci divertiamo, balla che ti passa, primo premio assoluto quell’anno, la famiglia Lebigre Roger portò la propria rivoluzione nei corsi mascherati, una rivoluzione stilistica ma anche legata al concetto di creazione di una vera e propria esperienza di spettacolo e di Compagnia per tutti i partecipanti al carro che ad oggi continua, dopo la prematura scomparsa di Gilbert Lebigre grazie a Corinne Roger ed ai loro figli Elodie Sebastian Leo e Benjamin Balthazar Lebigre, che con la loro squadra creativa e tecnica ogni anno da vent’anni danno vita alle loro costruzioni al Carnevale di Viareggio.

Il brano Viva la compagnia, prodotto e riarrangiato da Stefano Florio per Buenaonda / Aida Music, vede la partecipazione speciale del cantautore vicentino Luca Bassanese ormai legato a doppio filo alla famiglia Lebigre ed alla città di Viareggio, accompagnato dal coro della Compagnia del Carnevale in una riedizione speciale del brano popolare del 1884. Dice Elodie Lebigre: Il brano celebra la gioia di condividere qualcosa di unico, com’è di sicuro il carnevale, con uno spirito di fratellanza, di allegria e di libertà. La voce che si sente da subito incoraggiare il gruppo a cantare è quindi proprio quella dell’istrionico cantautore Luca Bassanese, ricordiamo che dal 2012 i suoi brani fanno da colonna sonora alle costruzioni dei Lebigre, conquistando da subito il cuore della città. Nella canzone il suo timbro inconfondibile guida un coro interamente formato dai cantanti della Compagnia del Carnevale. Dice Elodie: all’interno della compagnia vi sono molto talenti fra questi il canto! Ogni persona che ha aderito si è prestata entusiasta al progetto ed il risultato è davvero magico, ed emozionante.

Il video che uscirà per l’occasione è un vero e proprio amarcord e mette assieme riprese all’Espace Gilbert, concesso per l’occasione dalla Fondazione Carnevale, dove la compagnia canta e danza proprio a fianco della Ballerina, costruzione del 2004 di A.Galli G.Lebigre e C. Roger, all’interno anche lo storico amico, il clown Jean Menigault, e la grande squadra che lavora alla realizzazione dei carri del carnevale.

Dice Elodie: con Stefano Florio ci siamo chiesti quale potesse essere il regalo da fare per questi 20 anni alla compagnia e la canzone Viva la compagnia ci è sembrata la colonna sonora perfetta per questa occasione.

Le riprese del video sono di Linda Jeszek e Carlo Nari ed il montaggio è di Giulia Badalassi, oltre alle riprese inedite il video non poteva non raccogliere alcune fra le moltissime immagini di repertorio che ritraggono i carri ed i momenti indimenticabili di questa magnifica avventura che dura da ormai più di vent’anni.



Produzione artistica: Stefano Florio

Direzione artistica: Elodie Lebigre

Interpreti: Luca Bassanese

Il coro della Compagnia: Iacopo Crudeli, Antonina Barannik, Elodie Lebigre, Benjamin Balthazar Lebigre, Alessia Giannoni, Lara Simoni, Daniele Toscano, Daniele Chicca, Mathilde Del Signore, Martina Pinto, Tiziana Baldassarri, Svetlana Casanova, Elisa Badalacchi, Michela Galli, Giusy Nucera, Irene Giannetti

Video:riprese di Carlo Nari e Linda Jeszek , montaggio Giulia Badalassi.

Hanno partecipato: la Compagnia del Carnevale, la squadra tecnica, Palomino, la Ballerina del carro Scusate se ci divertiamo, Balla che ti passa.

Si ringraziano il museo del carnevale e la Fondazione Carnevale per la gentile concessione.