PROGOL3D Design Contest: le premiazioni

Creatività e tecnologia sempre più innovativa sono state protagoniste della premiazione di PROGOL3D Design Contest, cerimonia che è svolta ieri 21 gennaio 2024 in occasione di Vicenzaoro.

La giuria tecnica, composta da esperti di Progold, Bulgari e Platinum Guild International, ha selezionato pari merito due vincitrici: ad aggiudicarsi il podio sono state Giulia Noascone dell’Istituto Europeo di Design di Torino e Asia Roccazzella di LAO – Le Arti Orafe di Firenze.

La giuria pubblica ha decretato invece vincitore Christophe Darreau dell’Haute Ecole de Joallerie di Parigi.

Un contest sempre più partecipato, sono stati infatti oltre 150 i progetti disegnati da 74 studenti di 7 scuole provenienti da 6 paesi.

Il tema identificato per il 2024 è stato B-EVOLUTION, un’evoluzione del gioiello ispirato all’universo industriale visto attraverso gli occhi di Bulgari. Un inno al potere della creatività che fonde movimento e innovazione in un pezzo unico di artigianato.

Sono intervenuti alla cerimonia Damiano Zito, Amministratore Delegato Progold S.p.A.; Donatella Fici, Direttore Innovazione e Sviluppo prodotto Bulgari Roma; Tai Wong, Direttore Innovazione e Sviluppo prodotto Platinum Guild International; Daniela Bulgarelli, coordinatrice del Corso di Design del Gioiello e Accessorio allo IED – Istituto Europeo di Design di Torino; Michela Ferraro – Jewellery expert and educator at BIRMINGHAM institute of Jewellery, Fashion and Textiles.