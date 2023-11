Vitaliano Trevisan, la figura e l’opera all’Accademia Olimpica

“Aspre lettere. Percorsi intorno all’opera di Vitaliano Trevisan” è il titolo del pomeriggio di studi che l’Accademia Olimpica propone lunedì 13 novembre dalle 15, nell’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, in omaggio allo scrittore e drammaturgo scomparso il 7 gennaio 2022. L’appuntamento, che sarà aperto da un saluto del presidente dell’Accademia, Giovanni Luigi Fontana, è patrocinato dall’Università di Padova – Dipartimento di Studi linguistici e letterari.

Moderato dall’accademica Adriana Chemello, l’incontro sarà un’occasione preziosa per ricordare e approfondire la figura e l’opera di Vitaliano Trevisan, tra le voci più alte e complesse della letteratura e del teatro degli ultimi decenni, attraverso una serie di riflessioni intorno all’autore come personaggio, al suo rapporto con il territorio e all’importanza dei suoi lavori in prospettiva psicosociale, con una particolare attenzione riservata alla sua ultima produzione. Sarà inoltre illustrata in anteprima la realizzazione di “Statale”, progetto cinematografico liberamente ispirato al romanzo “Il ponte”.

Ad aprire gli interventi sarà Fabio Magro, dell’Università di Padova, con una relazione sul tema “Trevisan: l’autore come personaggio”. Francesco Brancati, dell’Università di Udine, si soffermerà su “Scrivere per disperazione. Sull’autorialità di Works”, mentre Matteo Giancotti, dell’Università di Padova, porterà l’attenzione su “Trevisan nel territorio”. Gli accademici Lorenzo Renzi e Alvaro Barbieri torneranno invece su “Works” con un intervento a due voci dal titolo “La scorza e il succo: appunti per una lettura di Works (con una nota sul Trevisan postremo)”, nel quale proporranno alcuni spunti per una lettura del celebre romanzo, pubblicato nel 2016.

Su “Vitaliano Trevisan. Una prospettiva psicosociale” si soffermerà poi l’accademica Chiara Volpato, seguita, a chiudere l’incontro, dal regista e drammaturgo Michele Angrisani, che nel suo intervento dal titolo “Statale: drammaturgie visive dall’orizzonte narrativo del romanzo Il ponte”, illustrerà, anche attraverso un teaser, il progetto teatrale/cinematografico liberamente ispirato all’opera di Trevisan, la cui prima pubblicazione risale al 2007.

Ingresso libero. Per informazioni: segreteria@accademiaolimpica.it