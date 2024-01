Vino: Cà Rugate vince 5 medaglie d’oro al des Vins Extrêmes

Cà Rugate, cantina di Montecchia di Crosara in provincia di Verona guidata dall’enologo Michele Tessari, ha fatto incetta di premi nell’ultimo concorso mondiale des Vins Extrêmes. Cinque le 5 medaglie d’oro conferitele per il Vermouth del vino Amarone della Valpolicella, Recioto di Soave La Perlara 2019, Amarone Punta 470 2019, Lessini Durello Amedeo 2017 e Igt Veneto Bianco Studio 2021. Il Mondial des Vins Extrêmes, giunto alla 31esima edizione, organizzato dal Cervim, il Centro Ricerca Studi Viticoltura Montana, col patrocinio dell’Oiv (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) «è l’unica manifestazione enologica mondiale dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche» racconta Michele Tessari titolare di Cà Rugate, che aggiunge: «Siamo orgogliosi per questi riconoscimenti, a maggior ragione perché il concorso premia vini, prodotti in zone viticole del pianeta, da vigneti con almeno una peculiarità fra cui altitudini superiori ai 500 metri, pendenze di oltre il 30 per cento, sistemi di allevamento a terrazze e le viticolture delle piccole isole». Il patrimonio vitato di proprietà di Ca’ Rugate è di 90 ettari e copre le 3 aree principali del territorio: Soave Classico, Valpolicella e Lessini Durello con posizioni che superano il 35 per cento di pendenza media.